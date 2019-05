AQP: utile sale a 22,5 milioni

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Il Cda di Acquedotto Pugliese spa ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio di sostenibilità, che da quest'anno sono integrati: l'utile netto di esercizio sale a 22,5 milioni di euro, il valore della produzione è di 548,2 mln, gli investimenti salgono a 146,8 milioni.

"Ad AQP non solo è riconosciuto il merito ed il valore della tutela, distribuzione e riuso delle acque - ha precisato con soddisfazione il presidente Simeone di Cagno Abbrescia - bensì la funzione, con i suoi investimenti, di grande azienda del Mezzogiorno che offre reali, consolidate opportunità di lavoro".

"Investimenti adeguati - aggiunge Nicola De Sanctis, AD di AQP - sono stati previsti per realizzare un radicale ammodernamento della rete, la cui vetustà connessa ad altri fattori ambientali, sono le cause principali delle perdite".