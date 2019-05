Randagismo: Salvini, 1 mln per 9 Regioni

(ANSA) - BARI, 22 MAG - Un milione di euro suddiviso in nove Regioni "per combattere il randagismo e premiare i canili e i gattili più virtuosi in Italia" sarà messo a disposizione dal Ministero dell'Interno. Lo ha annunciato da Bari il ministro Matteo Salvini che questa mattina ha visitato il canile comunale di Bari che ospita circa 200 cani abbandonati, 65 dei quali ospitati nel canile sanitario e gli altri nell'attiguo rifugio.

"Partiamo da 1 mln suddiviso in base al numero di abbandoni.

La prima regione è, ahimè o per fortuna, la Puglia - ha spiegato - che riceverà più di 200mila euro che andranno a chi combatte meglio il randagismo perché purtroppo in alcune regioni del Sud è anche un business", in Campania ne arriveranno 145 mila, a seguire Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Sicilia. "Oggi siamo qui per premiare una buona pratica, - ha aggiunto - per ringraziare chi, avendo raccolto 800 cani in tre anni ne ha ricollocati più di 600, un lavoro incredibile".