Turismo: Decaro,Bari risponde così a pregiudizi su 'terroni'

(ANSA) - BARI, 21 MAG - "Ai pregiudizi e agli stereotipi sui 'terroni' noi abbiamo risposto trasformando Bari in una capitale del turismo del sud Europa". Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commenta così su Facebook la classifica 'Best in Europe 2019' pubblicata da Lonely Planet che pone Bari tra le dieci mete del turismo europeo.

"Voglio dedicare questo prestigiosissimo riconoscimento - scrive Decaro - a tutti quelli che, tra i miei concittadini, ogni giorno, rispettando e amando la loro città, hanno contribuito a trasformarla da anonimo capoluogo di provincia, di cui non si conosceva bene nemmeno la posizione sulla cartina geografica, a una grande star del turismo internazionale. Bari oggi dimostra che non esistono storie già scritte per chi ha il coraggio e la forza di alzare la testa, di lottare, di credere nei propri valori, nella bellezza, nella cultura, nell'accoglienza". "Ci dicevano: 'Al Sud non esiste il lavoro di squadra'. E noi - continua il sindaco - abbiamo risposto lavorando gomito a gomito con la Regione Puglia, con le associazioni di categoria, con le strutture ricettive e con il sistema pubblico e privato dei trasporti. Ci dicevano: 'Non siete maturi per accogliere grandi eventi internazionali'. E noi abbiamo risposto ospitando il G7 delle Finanze, l'incontro di Papa Francesco con i patriarchi delle chiese del Mediterraneo e tantissime manifestazioni sportive di livello europeo e mondiale. Ci dicevano: 'La vostra festa del patrono è solo una sagra di paese'. E noi abbiamo risposto trasformandola in un evento spettacolare capace di portare nelle strade di Bari trecentomila persone, provenienti da tutto il mondo".

"Ma attenzione: oggi - conclude Decaro - festeggiamo questo traguardo, ma da domani siamo già pronti a ripartire. Perché il futuro di Bari è appena cominciato".(ANSA).