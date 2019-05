Card.Bassetti, Papa verrà a incontro a Bari sul Mediterraneo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 21 MAG - "Del progetto europeo è parte integrante il Mediterraneo", ha detto il cardinale presidente nella sua introduzione alla 73/a assemblea generale Cei. "Va colto in questa luce - ha sottolineato - l'Incontro di riflessione e spiritualità per la pace, che si svolgerà a Bari dal 19 al 23 febbraio del prossimo anno. Sarà un'assise unica nel suo genere tra i Vescovi cattolici di tutti i Paesi lambiti dal Mare Nostrum; un incontro che si prefigge di contribuire alla promozione di una cultura del dialogo e della pace per il futuro dell'intero bacino mediterraneo". "Papa Francesco non soltanto ha benedetto l'iniziativa, ma vi ha posto il suo sigillo, assicurandoci la sua partecipazione nella giornata conclusiva", ha aggiunto il card. Bassetti. (ANSA).