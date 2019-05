Tumori: Race for the Cure Bari, è record

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Ha superato la partecipazione dello scorso anno (18mila iscrizioni) la Race for the Cure, la passeggiata con la quale si vogliono sensibilizzare le donne a fare prevenzione contro il tumore al seno e per dare sostegno a chi è ammalato. Le maglie di colore rosa e bianco, simbolo della manifestazione, sono state indossate da un esercito di podisti partito alle 10 da piazza della Libertà, davanti alla prefettura di Bari, dopo aver intonato l'inno nazionale sulle note delle fanfare dell'Aeronautica e dell'Esercito. Due i percorsi: la gara di 5 chilometri e la passeggiata di 2 km.

Alla manifestazione, organizzata dall'Associazione Susan G.

Komen Italia, c'era anche una squadra speciale: quella delle suore del Santissimo Rosario di Bari capitanata da Suor Paola. (ANSA).