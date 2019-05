Carabiniere ucciso: dimesso collega

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 18 MAG - "Sono felice di tornare a casa. L'affetto della famiglia sarà il mio percorso riabilitativo". Dopo un mese e cinque giorni di ricovero Pasquale Casertano, il carabiniere 23enne ferito nell'agguato del 13 aprile scorso a Cagnano Varano, in cui fu ucciso il maresciallo Vincenzo Di Gennaro, lascia l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. In mattinata è stato dimesso e si è subito messo in viaggio verso casa, a Caserta. Quando è venuto a trovarmi "Luigi, il padre del maresciallo - ricorda Casertano all'ANSA - mi ha ringraziato per aver tentato di salvare la vita di Vincenzo e poi ha aggiunto che in me rivedeva suo figlio".