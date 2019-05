Bomba contro bancomat BPN a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 17 MAG - Un assalto con esplosivo è stato compiuto la scorsa notte allo sportello automatico della Banca Popolare di Novara che si trova in via Padre da Olivadi, alla periferia di Foggia. Sconosciuti hanno fatto esplodere un potente ordigno ai piedi del bancomat. L'esplosione è stata violentissima ed è stata udita da gran parte dei residenti della zona. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. La deflagrazione, avvenuta verso le 3.30 ha danneggiato gli ingressi dell'istituto di credito e gli arredi interni. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco mentre le forze di polizia stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza al fine di identificare gli autori.