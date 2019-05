Sport, Giorgetti sostiene Taranto

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Una sfida sportiva ma anche per lasciare un'eredità sul territorio": così il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti parla della candidatura di Taranto per i Giochi del Mediterraneo 2025. "Oggi confermiamo e assecondiamo la candidatura di Taranto e della Puglia - le parole di Giorgetti - Abbiamo tante sfide relativamente ai grandi eventi, per noi è un'altra sfida sportiva ma anche per lasciare un'eredità sul territorio. Il governo c'è e supporta su tutto, ma si affida molto anche alle capacità degli Enti locali e siamo convinti che questa metodologia possa premiare".