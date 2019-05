Festival Valle d'Itria dedicato a Napoli

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - E' dedicato a Napoli, o meglio agli 'Albori e bagliori di Napoli e l'Europa' il 45/o festival della Valle d'Itria, che ha deciso di fare un omaggio a Paolo Grassi, leggendario fondatore del Piccolo di Milano, sovrintendente della Scala, presidente Rai che a Martina Franca nacque esattamente cento anni fa.

Ad aprire il festival, presentato proprio al Piccolo di Milano, il 16 luglio sarà 'Il matrimonio segreto' di Domenico Cimarosa con la regia di Pierluigi Pizzi, che firma anche la rara 'Ecuba' di Nicola Antonio Manfroce con sul podio Fabio Luisi, direttore musicale del festival. L'Orfeo di Nicola Porpora e Il Coscoletto di Jacques Offenbach - in prima italiana in forma semi-scenica - completano il cartellone a Palazzo Ducale mentre sono 5 le sedi dell'opera in masseria con in scena L'ammalato immaginario di Leonardo Vinci e La vedova ingegnosa di Giuseppe Sellitti. Il concerti del sorbetto sono alcuni degli altri appuntamenti a cui si aggiungono gli eventi per Grassi, a partire da una mostra.