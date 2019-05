Di Maio visita in ospedale cc ferito

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 12 MAG - "Lui è Pasquale Casertano, il carabiniere che lo scorso aprile è stato vittima di un vile agguato insieme al maresciallo Vincenzo Di Gennaro. Purtroppo, come tutti sapete, Vincenzo non ce l'ha fatta e a lui deve andare il nostro ricordo e la nostra gratitudine. Ma Pasquale, grazie al cielo, sta bene ed è pronto a ripartire più determinato che mai. Questo è lo spirito dei nostri Carabinieri e noi dobbiamo supportarli e sostenerli ogni giorno. Chi tocca un Carabiniere, tocca lo Stato!". Lo scrive su Fb il vicepremier Luigi Di Maio pubblicando una foto nella stanza dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza insieme con il giovane carabiniere sorridente. Casertano, che è ancora ricoverato nella struttura sanitaria di San Giovanni Rotondo, fu ferito il 13 aprile scorso a Cagnano Varano (Foggia) nell'agguato in cui e' stato ucciso il maresciallo Di Gennaro.