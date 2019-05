S.Nicola, Am ringrazia Bari con un video

(ANSA) - BARI, 11 MAG - L'Aeronautica militare ha realizzato un video per ringraziare Bari dopo l'Air show dell'8 maggio, durante i festeggiamenti in onore di San Nicola, quando anche le Frecce tricolori hanno solcato i cieli del capoluogo pugliese mentre circa 300mila persone, assiepate sul Lungomare, le applaudivano. Il video contiene spettacolari immagini riprese dai velivoli di addestramento che hanno sorvolato la città, decollati dal 61° Stormo di Galatina (Lecce), sede della scuola internazionale di volo dell'Aeronautica militare dipendente dal Comando scuole dell'Aeronautica militare e 3/a Regione aerea di Bari. Il comandante delle Scuole dell'Aeronautica Militare-3/a Regione Aerea, il generale di Divisione Aerea Aurelio Colagrande, ha ringraziato le istituzioni territoriali. "Anche in questa occasione - afferma Colagrande - il solido e strettissimo legame che c'è tra l'Aeronautica militare e la Puglia, e in particolare con Bari, è stato rinnovato e rafforzato, segno tangibile che è destinato a perdurare nel tempo".

"Ci sentiamo orgogliosamente parte integrante di questo tessuto territoriale - aggiunge - e con questo nostro tributo a San Nicola, 'il Santo delle genti', abbiamo voluto condividere con la gente la passione profusa nel nostro agire quotidiano, testimoniare la vicinanza al territorio e, più in generale, il costante impegno dedicato a servire la collettività, all'insegna di un messaggio significativo e concreto: con la gente, per la gente, proiettati al futuro, attenti al presente".

(ANSA).