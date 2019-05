Pop. Bari: perdite 2018 a 372 mln

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Banca Popolare di Bari chiude il 2018 con una perdita netta di 372 milioni di euro a seguito delle rettifiche nette su attività finanziarie per 202,5 milioni di euro, sulla fiscalità differita attiva per 74 milioni e l'integrale svalutazione degli avviamenti residui (105,9 milioni). Lo si legge in una nota secondo cui il margine di interesse è stabile a 201,3 milioni così come le commissioni a 169 milioni di euro. Il cda della Banca Popolare di Bari ha deciso all'unanimità di avanzare richiesta di risarcimento danni alla Commissione europea per la vicenda Tercas dopo che il Tribunale dell'Unione lo scorso marzo ha annullato la decisione di Bruxelles che vietava l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi a sostegno dell'istituto di credito pugliese. Divieto che obbligò poi la costituzione dello 'schema' volontario dello stesso Fitd.