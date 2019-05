S.Nicola,in 300mila per Frecce tricolori

(ANSA) - BARI, 8 MAG - Sono stati circa in 300mila, tra cittadini, pellegrini e turisti, ad assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori a Bari per celebrare la festa in onore del patrono, San Nicola. A emozionare gli spettatori, tra le tante acrobazie, "la scintilla" con cui il cielo blu si è colorato di rosso, di bianco e di verde. "Siamo a Bari per dimostrare quelle che sono le capacità degli uomini e delle donne dell'Aeronautica Militare - ha commentato a fine esibizione il comandante delle Frecce, il pugliese Gaetano Farina - Alla base di tutto c'è l'addestramento e la formazione.

Il risultato finale è il volo, ma alla base di tutto c'è tanto addestramento". "Ogni due anni le Frecce Tricolori rendono più preziosa la tre giorni del santo patrono - ha dichiarato il sindaco di Bari Antonio Decaro - C'erano due mari oggi: da un lato quello con l'acqua salata, dall'altro quello multicolore di tante persone che sono arrivate nel centro cittadino per stare con il naso all'insù".