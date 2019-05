Bif&st premia regista Mieli e film 'Saf'

(ANSA) - BARI, 03 MAG - Saranno consegnati questa sera nel teatro Petruzzelli di Bari, nella settimana serata del Bif&st, i premi alle Opere prime e seconde e i premi Nuovo Imaie (l'Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori), oltre al Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence che andrà al produttore e amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco. Il premio Ettore Scola per il miglior regista va a Valerio Mieli per il film 'Ricordi?'. Il premio Gabriele Ferzetti per il migliore attore protagonista sarà consegnato ad Alessandro Borghi per il film 'Sulla mia pelle' di Alessio Cremonini. Annunciati anche i premi della sezione Panorama Internazionale che saranno consegnati nella serata conclusiva di domani. Il miglior film è 'Saf' di Ali Vatansever. Nella stessa serata sarà consegnato il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence all'attore Valerio Mastandrea che domani mattina terrà nel teatro Petruzzelli una lezione di cinema.