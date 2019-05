Lidia Ravera, 'collana per amori over60'

(ANSA) - BARI, 2 MAG - Una nuova collana di romanzi dedicata agli amori over60, per le donne oggi considerate a quell'età al margine della vita, ma pensando anche a quei "pochi uomini non folgorati dalla figlia della vicina di casa". Così Lidia Ravera, 68 anni - scrittrice dall'immagine indissolubilmente legata al suo primo libro 'Porci con le ali' scritto nel 1976 con Marco Lombardo Radice - ha spiegato di averla chiamata Terzo Tempo, "proposta direttamente a Sergio Giunti". Con la stessa casa editrice nel 2017 aveva pubblicato un romanzo quasi omonimo, Il Terzo Tempo, appunto, convinta, recitava una presentazione, "sia da vivere pienamente, senza mai smettere di cercare la felicità". Ravera ha anticipato la nascita della collana - che sarà presentata al salone di Torino (9-13 maggio) - in un incontro alla libreria Laterza di Bari per il suo nuovo libro "L'amore che dura". Previsti due titoli ogni 4 mesi. I primi sono firmati da Brunella Schisa ("Non renderti ridicola") e dalla sceneggiatrice Simona Giordano, al suo primo romanzo. (ANSA).