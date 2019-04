A Matera è un Ponte da tutto esaurito

(ANSA) - MATERA, 20 APR - Per il lungo Ponte di Pasqua si registra il "tutto esaurito" a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, con tanti turisti che alloggiano anche in altri centri della provincia e del comprensorio murgiano pugliese.

Forte è il richiamo di Matera 2019 sopratutto con la grande mostra, inaugurata in settimana a Palazzo Lanfranchi, sul "Rinascimento visto da Sud. Matera, l'Italia meridionale e il Mediterraneo tra '400 e '500".