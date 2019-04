Calcio: il Picerno promosso in serie C

(ANSA) - POTENZA, 18 APR - Con due giornate di anticipo e al termine di una cavalcata segnata da 24 vittorie, il Picerno - squadra di un paese di circa seimila abitanti a 20 chilometri da Potenza - ha vinto il campionato di serie D (Girone H) e giocherà nella prossima stagione, per la prima volta nella sua storia, in serie C. Oggi il Picerno ha pareggiato in casa 0-0 con il Taranto, terzo in classifica, e ha nove punti di vantaggio sul Cerignola.