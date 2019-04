Calcio: Bari vince a Troina, è Lega Pro

(ANSA) - BARI, 18 APR - Con il successo a Troina (0-1 con gol al 35' di Simeri), il Bari di Giovanni Cornacchini, a quota 75 punti, ha conseguito oggi la matematica promozione in Lega Pro mettendo termine ad un Purgatorio tra i dilettanti durato nove mesi. Il club pugliese è stato in testa al girone I della Serie D dalla prima all'attuale 32esima giornata grazie ad una guida tecnica accorta e al valore indiscusso della rosa impreziosita dai top player per la categoria Franco Brienza e Valerio Di Cesare, oltre al forte bomber Floriano e al centravanti Simeri.

Nella stagione si sono distinti per impegno e qualità delle prestazioni anche i giovani Marfella (portiere scuola Napoli) e Piovanello (esterno d'attacco).

Il ritorno tra i professionisti è il primo successo della gestione di Luigi De Laurentiis e della Filmauro, che ha ricevuto l'estate scorsa il titolo sportivo dal sindaco di Bari Antonio Decaro (dopo il fallimento della Fc Bari 1908 del presidente Cosmo Giancaspro).