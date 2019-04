Abbattute case-baracche in ghetto Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 17 APR - E' in corso nel 'ghetto' di Borgo Mezzanone, alla periferia di Foggia, un'operazione di abbattimento di una quindicina di baracche abusive utilizzate come abitazioni da una sessantina di migranti, molti dei quali irregolari sul territorio nazionale. Nei giorni scorsi le forze di polizia avevano fatto un censimento, a seguito del quale molti migranti avevano abbandonato le baracche destinate oggi alla demolizione e si erano allontanati dal 'ghetto'. Quindi, l'abbattimento si svolge in modo assolutamente tranquillo. La Prefettura ha comunque messo a disposizione dei migranti regolari sul territorio nazionale, che vivono nelle baracche interessate dall'abbattimento, circa 60 alloggi distribuiti tra Caritas di Foggia, Casa Sankara a San Severo e Torre Guiducci nelle campagne del Foggiano.