Meningite bimbo 11 anni, profilassi Asl

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 16 APR - L'Asl di Foggia ha disposto il piano di profilassi per la meningite dopo i sintomi febbrili accusati da un bambino di 11 anni di Cerignola, prima trattato al pronto soccorso e poi trasferito all'ospedale pediatrico di Bari. Chiusa per due giorni, fino a domani, la scuola primaria frequentata dal piccolo, per la disinfezione dei locali affidata ad una società specializzata.

L'Asl ha allertato i pediatri. Le persone venute a contatto diretto con il bambino (familiari, docenti, compagni di classe e personale ospedaliero) sono state sottoposte a profilassi anti-batterica. La situazione, sottolinea il servizio sanitario, è sotto controllo e monitorata costantemente dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione. (ANSA).