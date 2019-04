Al Bano, No a plastica nel Mediterraneo

(ANSA) - BARI, 16 APR - "Basta con la plastica". Lo dice anche Al Bano, annunciato con il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, al forum "No alla plastica", il 18 aprile alle 12 nella nuova sede consiliare a Bari, secondo appuntamento della campagna de "L'Isola che non c'e" di Latiano (Brindisi) per mettere al bando nel Mediterraneo la plastica non biodegradabile, che inquina soprattutto i mari.

Il presidente Loizzo e Al Bano sono tra i numerosi testimonial del mondo politico, accademico e delle professioni che hanno "messo la faccia" sul grande manifesto che accompagna l'iniziativa, esposto all'ingresso del Consiglio regionale.

Al Bano, in una nota della presidenza del Consiglio, si dice ambasciatore di "una campagna intelligente per l'ambiente. Siamo addirittura in ritardo - aggiunge - la plastica è una materia indistruttibile che ci sta travolgendo, ma chi siamo noi per distruggere il mondo? Basta con la plastica, non ci serve come l'aria, possiamo farne a meno, superarla, sostituirla". (ANSA).