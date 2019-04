Medimex: Noemi,canto dall'età di 13 anni

(ANSA) - FOGGIA, 12 APR - Dalla sua prima esibizione pubblica, a soli 13 anni nel ristorante di un amico di suo padre, fino all'esperienza di X Factor. La cantante Noemi si è raccontata questo pomeriggio a Foggia nel corso della seconda giornata di Medimex, l'International Festival & Music Conference in programma fino al prossimo 14 aprile. "Sin da ragazzina ascoltavo musica soul, black e rap e parallelamente la musica d'autore" - ha detto Noemi -. Suonavo nei club, poi mia sorella ha compiuto un atto di forza: mi ha iscritto ad X Factor".

Lungimirante l'incontro con Morgan che le ha fatto scoprire delle nuove virtù canore. "Grazie a Morgan, ho scoperto che potevo cantare anche canzoni italiane", ha ricordato. Infine un cenno al concerto di questa sera in piazza Cavour dove si esibirà anche Renzo Arbore. "Canterò tre pezzi, uno mio 'Briciole, poi un classico della cultura jazz ed infine un brano di Marvin Gaye. Mi trovo a cantare in una città che ha bisogno di tanta musica e attenzione", ha concluso. (ANSA).