Carlo Verdone a passeggio a Bari

(ANSA) - BARI, 6 APR - Passeggiata questa mattina a Torre a Mare, a sud di Bari, per Carlo Verdone e Luigi De Laurentiis che hanno deciso di girare il loro prossimo film a Bari con il sostegno di Apulia Film Commission e della Regione Puglia. Con l'attore e il produttore un location manager di eccezione, il sindaco di Bari Antonio Decaro, che vive nell'ex frazione di Bari.

La scelta del capoluogo pugliese e della Puglia come set del prossimo film della Filmauro è un risultato del rapporto che De Laurentiis ha creato con la città dove trascorre molto tempo per seguire la squadra di calcio di cui è presidente.(ANSA).