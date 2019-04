Sequestrate 24 tartarughe protette

(ANSA) - BARI, 4 APR - I carabinieri Forestali di Bari hanno sequestrato 24 tartarughe protette 'Testudo hermanni', scoperte in casa di un imprenditore di Barletta il quale non era in possesso della documentazione che comprovasse la legale acquisizione degli esemplari. L'imprenditore è stato denunciato e le tartarughe sono state affidate temporaneamente a una struttura autorizzata, in attesa di una destinazione definitiva.(ANSA).