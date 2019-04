Nona edizione Salento Book Festival

(ANSA) - BARI, 4 APR - Dal 6 giugno al 15 luglio torna per il nono anno consecutivo il Salento Book, il festival che porta i libri e gli scrittori nelle piazze del cuore del Salento. Tra i numerosi ospiti Franco Arminio, Teresa Ciabatti, Catena Fiorello, Aldo Cazzullo, Andrea Delogu, Salvatore Borsellino e Angelo Duro. Sono solo i primi autori confermati per la nona edizione festival nazionale del libro che porta la festa dei libri nelle piazze salentine di Corigliano d'Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli, Nardò, e quest'anno, anche ad Aradeo. Le piazze, le corti, i palazzi, le strade dei sei comuni coinvolti faranno da palcoscenico agli appuntamenti della rassegna itinerante firmata dallo scrittore Luca Bianchini e organizzata dall'associazione culturale "Festival Nazionale del Libro" presieduta dall'ideatore della manifestazione e direttore organizzativo Gianpiero Pisanello.

Oltre un mese di presentazioni di libri, reading, laboratori di lettura per bambini e passeggiate letterarie con gli scrittori delle più importanti case editrici nazionali, ma anche personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e della società civile per incontrare i gusti diversi dei tanti lettori e appassionati.