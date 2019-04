A Bari si parla di diabete giovanile

(ANSA) - BARI, 4 APR - Bari ospita dal 5 al 7 aprile l'appuntamento nazionale annuale delle 50 associazioni pediatriche per l'aiuto ai giovani con diabete affiliate ad AGD Italia. Saranno tre intensi giorni di "lavoro", oltre ad importanti momenti di condivisione, formazione e confronto. Il Convegno ha lo scopo di focalizzare l'attenzione sulle nuove prospettive terapeutiche e sulle nuove tecnologie per la misurazione della glicemia come mezzo di miglioramento della qualità di vita dei giovani pazienti affetti da diabete di Tipo 1. Fondamentale, infatti, è la possibilità di affrontare le criticità della patologia in età evolutiva con il concreto supporto degli specialisti diabetologi, pediatri, psicologi e dietologi. La tre giorni si concluderà con l'assemblea nazionale di AGD Italia e il rinnovo del Consiglio Direttivo. Le numerose famiglie che arriveranno a Bari da tutta Italia avranno l'occasione di visitare la città e gustarne le tipicità. Sabato faranno un visita guidata a Matera, Capitale europea della cultura 2019.