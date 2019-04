Olio: filiera a Di Maio,azioni condivise

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Per affrontare l'emergenza della produzione di olio "serve una strategia condivisa tra il ministero all'Agricoltura, il Mise e il Ministero per il Sud".

Lo chiede la filiera dell'olio nell'incontro con il ministro dello Sviluppo Economico Luigi di Maio sull'emergenza olivicola in Puglia, dove si produce più della metà dell'extravergine italiano. "Il nostro obiettivo - ha spiegato Di Maio - è convertire il dl emergenze il prima possibile e approvarlo in prima lettura alla Camera". Per Coldiretti occorre "rendere operativo il Piano approvato il 13 febbraio in Conferenza Stato-Regioni e che, partendo dalla moratoria sui mutui per garantire la sopravvivenza dei frantoi, preveda misure per l'integrazione al reddito per 5 anni per i frantoi che dimostrino di restare attivi e produttivi, e interventi economici a supporto della rottamazione degli impianti per le aziende che vogliono dismettere o riconvertire l'attività". Secondo Coldiretti sono stati persi 100mila posti di lavoro nella filiera dell'extravergine.