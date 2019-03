Bari, si insedia nuovo questore Bisogno

(ANSA) - BARI, 26 MAR - Conquistare la fiducia dei cittadini e fare squadra all'interno della questura che è "una grande famiglia, una famiglia numerosa, con tante competenze, dove il questore rappresenta il capofamiglia". Sono queste le priorità del nuovo questore di Bari, Giuseppe Bisogno, 61 anni, che viene dalla questura di Perugia e che si è insediato oggi.

"Non devo inventare nulla - ha detto incontrando i giornalisti - ma devo provare a essere in continuità con i miei predecessori. Le questure sono macchine complesse. Treni che si fermano il tempo giusto per fare salire il capotreno, ma poi continuano il loro percorso, il loro viaggio, sapendo bene dove devono arrivare". "Attraverso di voi giornalisti - ha proseguito - voglio fare giungere il mio saluto affettuoso a tutta la gente che dovrò contribuire a servire in sicurezza e tranquillità. E mi auguro di essere all'altezza del compito".

"Chiederò a tutto il personale di lavorare per conquistare la fiducia della gente, sempre più diffusa, più ampia.