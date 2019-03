Nel 2017 furto a Canosa, due arresti

(ANSA) - POTENZA, 23 MAR - Al termine di indagini su un furto commesso in un'azienda agricola di Canosa di Puglia (Barletta Andria Trani) il 12 maggio 2017, due cittadini romeni sono stati arrestati dai Carabinieri con l'accusa di furto aggravato in concorso.

I militari dell'Arma hanno eseguito ad Orta Nova (Foggia) l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trani su richiesta della Procura della Repubblica della città pugliese. La notte del 12 maggio 2017 i due uomini arrestati furono fermati dai Carabinieri della stazione di Lavello che trovarono nella loro automobile e sequestrarono il materiale rubato.