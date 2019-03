Ex Ilva: ArcelorMittal, sempre collaborato con i sindacati

(ANSA) - TARANTO, 22 MAR - ArcelorMittal Italia "prende atto del provvedimento del Tribunale, pur riservandosi ogni azione, e ribadisce di aver sempre agito con la massima collaborazione nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali e di voler continuare a dialogare con assoluta trasparenza con tutti i soggetti coinvolti". Lo sottolinea l'azienda commentando la sentenza del giudice del Lavoro di Taranto che l'ha condannata per comportamento antisindacale, accogliendo un ricorso dell'Usb, relativamente all'obbligo disatteso di comunicare alle organizzazioni sindacali - limitatamente ai casi di eccedenza di personale fungibile rispetto a specifiche funzioni aziendali - il risultato dell'applicazione dei criteri convenuti nell'accordo sindacale del 6 settembre 2018. Il giudice ha pertanto ordinato alla società di effettuare tale comunicazione nel termine di sessanta giorni.

In una nota, ArcelorMittal fa però rilevare che il giudice del Lavoro ha rigettato le "censure per condotta antisindacale relative alla fase di informazione e consultazione sindacale ex articolo 47, legge 428/90, che ha preceduto la cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva". A tal riguardo, il giudice "ha dato atto che - osserva l'azienda - nell'accordo sindacale del 6 settembre 2018 la stessa Usb aveva riconosciuto la correttezza della condotta aziendale in relazione all'esatto adempimento degli obblighi informativi prescritti dalla procedura ex art. 47, restando così esclusa la configurabilità di qualsivoglia condotta antisindacale al riguardo".

Inoltre, il giudice del Lavoro "ha rigettato le domande di Usb - puntualizza ArcelorMittal - anche in relazione a pretese omissioni informative relative alla perimetrazione delle attività e alla definizione dei nuovi assetti organizzativi".

