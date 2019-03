Calcio Bari,festa a sorpresa per Brienza

(ANSA) - BARI, 19 MAR - "Auguri campione": striscione e torte per i 40 anni di Ciccio Brienza, capitano del Bari. Questa è stata l'accoglienza riservata oggi all'antistadio del San Nicola per il calciatore simbolo del club. I tifosi che seguono abitualmente gli allenamenti della squadra hanno festeggiato il proprio beniamino con una torta su cui era scritto "40 Auguri capitano". Brienza, a Bari dal 2016, ha collezionato in biancorosso tra serie B e serie D 79 presenze e 11 reti (2 in questa stagione)..(ANSA).