Pd: Emiliano invitato permanente

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Il governatore della Puglia, Michele Emiliano - che non ha rinnovato l'iscrizione al Pd per incompatibilità con il suo ruolo di magistrato in aspettativa - sarà invitato permanente nella Direzione nazionale del Partito democratico. Ne dà notizia l'entourage dello stesso Emiliano.

Nella Direzione del Pd ci saranno anche i parlamentati pugliesi Francesco Boccia, Ubaldo Pagano, Assuntela Messina, Alberto Losacco e Michele Bordo; l'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Loredana Capone; l'ex deputato Liliana Ventricelli (mozione Zingaretti) e il senatore Dario Stefano (mozione Martina); e Fabrizio Ferrante, presidente del consiglio comunale di Trani per la mozione Giachetti-Ascani.