Calcio: Bari presenta le nuove maglie

(ANSA) - BARI, 14 MAR - Il Bari ha presentato stamattina al Teatro Forma le nuove maglie, in vendita da domani negli store convenzionati. Le tre nuove divise - bianca, rossa e blu - sono state salutate dall'intervento del presidente del club Luigi De Laurentiis: "Vogliamo creare - ha detto - una percezione alta e importante per il nostro brand. Oggi abbiamo un tassello in più per questa città". Le nuove maglie sono state realizzate dallo sponsor tecnico Kappa.(ANSA).