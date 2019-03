Al Petruzzelli i clown di Slava Polunin

(ANSA) - BARI, 14 MAR - La grande magia della clownerie ha fatto irruzione nel Teatro Petruzzelli con lo spettacolo 'Slava's Snow Show'. Ideato da Slava Polunin, considerato "il miglior clown del mondo", questo spettacolo (fino al 17 marzo) è ormai "un classico del teatro del 20esimo secolo", visto in decine di Paesi e centinaia di città, da milioni di spettatori.

Il personaggio più famoso di Polunin è Asisyai, un clown commovente e ironico, vestito di una tuta gialla da lavoro e con un paio di pantofole rosse soffici. Si presenta e quindi introduce tutti gli altri personaggi che, in un turbinio di cambi di scene, con treni, navi, immense lune, tempeste di vento e di neve, raccontano le loro storie. "E' come un corteo nuziale - racconta Polunin - in cui cerco di sposare gli uni con gli altri". Il pubblico viene coinvolto: i clown interagiscono con gli spettatori, salgono nei palchi della prima fila, ricoprono tutta la platea con una rete di tulle, e chiudono con un lancio di palloni che sono come sogni colorati.