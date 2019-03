Mobilità urbana: Bari adotta Pin Bike

(ANSA) - BARI, 11 MAR - "Più pedali e più sarai premiato". E' la rivoluzione della mobilità sostenibile che la città di Bari ha scelto di adottare con il sistema ideato della start-up made in Puglia Pin Bike, e che, nell'ambito del progetto MUVT, darà la possibilità a quanti sceglieranno di muoversi in bicicletta in città, di ricevere fino a 20 centesimi di rimborso per ogni chilometro percorso. Al centro del progetto c'è un sistema brevettato antifrode che permette di certificare gli spostamenti in bicicletta nelle tratte generiche e in quelle casa/scuola e casa/lavoro.

Pin Bike, già vincitrice del bando Pin Pugliesi Innovativi, ha ottenuto diversi riconoscimenti anche da Legambiente, ed ha già catturato l'attenzione di diversi Comuni non solo pugliesi, ma di varie part d'Italia. Pin Bike - sottolinea una nota degli ideatori - educa ad una mobilità sostenibile e consapevole anche tramite il sistema integrato di carpooling comunale, l'auto condivisa tra utenti.