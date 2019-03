Grillo contestato a Lecce per Tap e Ilva

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Beppe Grillo è stato duramente contestato questa sera a Lecce da attivisti Cinque stelle davanti al teatro Politeama per il cedimento sul gasdotto Tap e la posizione sull'Ilva di Taranto. La contestazione è rivolta anche al ministro per il Sud Barbara Lezzi. "Contestiamo Grillo per aver tradito i valori M5s nei quali abbiamo creduto fortemente", ha urlato un attivista. Sono state anche bruciate bandiere Cinque stelle con slogan come "siamo passati dal vaffanculo day al vaffanculo Grillo".