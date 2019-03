Ex Ilva: cittadini sgomberano Municipio

(ANSA) - TARANTO, 6 MAR - I cittadini che avevano occupato la sede del Municipio di Taranto contestualmente a una riunione in Prefettura sulla situazione ambientale hanno sospeso la protesta, annunciando tuttavia che domattina torneranno a manifestare a Palazzo di città e lo faranno nei giorni a seguire fino a quando il sindaco "non firmerà un'ordinanza di chiusura degli impianti inquinanti". Alcuni cittadini hanno incontrato il prefetto Donato Cafagna, che ha fornito una serie di chiarimenti, successivamente comunicati da uno dei portavoce della delegazione. "Il prefetto - ha spiegato - ci ha detto che i valori di inquinanti segnalati da alcune associazioni ambientalisti sono risultati in aumento rispetto al primo bimestre del 2018, ma rientrano sempre nei limiti di legge. Quanto al rilevamento di un incremento di diossina nella masseria Carmine - ha aggiunto - il prefetto ha chiesto ad Ispra e Arpa di effettuare un sopralluogo nel siderurgico.