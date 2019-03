Emiliano, con Zingaretti si volta pagina

(ANSA) - BARI, 4 MAR - "Abbiamo voltato pagina. Zingaretti mi ha appena chiamato. Stiamo parlando del futuro del Mezzogiorno, delle infrastrutture in costruzione, dell'assenza di una linea ferroviaria che arriva a Matera capitale della cultura, della necessità di portare fino a Lecce alta velocità e autostrada. Ci auguriamo che il Pd e chi governa inizino un processo di cordialità e collaborazione". Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia commentando l'elezione di Nicola Zingaretti alla segreteria nazionale del Pd. "Ho avuto la sensazione di una pacificazione con la sua elezione - ha aggiunto - Sono stato anni con la paura di essere messo in difficoltà dal mio stesso partito, con i dirigenti del Pd come attivisti contro la Regione Puglia. Ci siamo trovati in difficoltà drammatiche su Ilva, Tap, rapporto con il mondo della Scuola. Quando la Puglia ha firmato il referendum sul Jobs act quando siamo stati irrisi sul reddito di dignità". "Sono situazioni - ha concluso - che ci mettevano a una distanza siderale dal Pd".