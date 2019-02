Ivoriana picchiata a Bari: Emiliano,razzismo non tollerabile

(ANSA) - BARI, 26 FEB - "Nessuna forma di razzismo può essere tollerata in qualunque contesto della vita civile del nostro Paese". Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando l'aggressione denunciata da una 47enne ivoriana che sarebbe stata picchiata, insultata e derubata a Bari da un gruppo di sei donne e due uomini baresi solo per aver chiesto loro di spostarsi e lasciarla passare. La 47enne ha inoltre riferito di avere subito discriminazioni anche da parte di una donna del personale del 118 che è intervenuto per soccorrerla. Emiliano afferma di avere chiamato la vittima "per esprimerle la vicinanza della Regione Puglia e il grande dispiacere per quanto accaduto". "Soprattutto - spiega - le ho detto che non deve avere paura di nulla perché la comunità pugliese le è vicino ed è unita contro ogni tipo di violenza e discriminazione". La Regione comunica inoltre di avere avviato "dalla Direzione generale della Asl tutti gli accertamenti sulle modalità dell'intervento dei soccorritori dopo la denuncia della vittima". (ANSA).