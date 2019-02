Comuni:a Bari e Foggia primarie c.destra

(ANSA) - BARI, 24 FEB - Grande partecipazione si sta registrando in Puglia alle primarie del centrodestra promosse in vista delle comunali di primavera a Bari e Foggia. Nel capoluogo pugliese alle 13 nei seggi allestiti nel padiglione Spazio 7 della Fiera del Levante si sono recati oltre 6.000 votanti; a Foggia i partecipanti sono oltre 3.500. Le cifre sono fornite dai comitati organizzatori.

A Bari la competizione è tra Pasquale Di Rella (civico sostenuto da Forza Italia), Filippo Melchiorre (FdI più Popolo della Famiglia) e Fabio Romito (Lega): il vincitore sfiderà il sindaco uscente Antonio Decaro del Pd, Elisabetta Pani del M5S e la civica Irma Melini.

A Foggia sono in gara nei gazebo il sindaco uscente Franco Landella (FI), Leo Iaccarino dell'Udc e Luigi Miranda della Lega. Chi avrà la meglio dovrà vedersela alle comunali con Pippo Cavaliere del centrosinistra e Giovanni Quarato del M5S.

I seggi si chiuderanno alle 21 e subito dopo avrà inizio lo spoglio.(ANSA).