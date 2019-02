Calcio: Bari-Acireale 1-1

(ANSA) - BARI, 24 FEB - Prestazione sotto tono e solo un pari al San Nicola per il Bari contro l'Acireale: i pugliesi, che hanno sofferto la buona fase di interdizione degli avversari, sono passati in svantaggio al 20' con un gol di Manfrè (sinistro a giro che ha battuto Marfella) e hanno pareggiato i conti solo nella ripresa con Iadaresta al 27' su cross di Brienza. Il capitano biancorosso è stato poi espulso al 45' per doppia ammonizione.

Il Bari a quota 59 resta primo in classifica nel girone I della Serie D, con nove punti di vantaggio sulla inseguitrice Turris.(ANSA).