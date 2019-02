Salvini a Bari visita bene confiscato

(ANSA) - BARI, 19 FEB - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato a Bari dove sta visitando un bene confiscato alla mafia. Si tratta di una villa alla periferia sud di Bari, in via Gentile 87, confiscata nel 2016 ad un pregiudicato barese, Biagio Cassano, ritenuto vicino al clan Parisi del quartiere Japigia di Bari.

L'ex proprietario dell'immobile è lo stesso al quale anni fa la magistratura barese ha sequestrato e poi confiscato le gelaterie Gasperini, ora note come le gelaterie della legalità.