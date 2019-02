Locri-Bari 0-3.Tifoso cade dopo gol

(ANSA) - BARI, 17 FEB - Procede spedita la marcia del Bari verso la Lega Pro: i pugliesi guidati da Giovanni Cornacchini hanno vinto in trasferta a Locri (0-3) con una prestazione nella ripresa convincente. Le reti sono state siglate da Di Cesare (50'), Simeri (73') e Floriano (77'). Un sostenitore biancorosso per una spericolata esultanza dopo il gol di Di Cesare è caduto dalla balconata del settore ospiti dello stadio calabrese: il club ha reso noto che il tifoso si è fratturato una vertebra cervicale ed i medici dell'ospedale locale stanno valutando se trasferirlo a Reggio Calabria in via precauzionale o se dimetterlo per consentirgli il rientro a Bari .

La caduta del tifoso è stata ripresa in diretta da Dazn, poi ritrasmessa sui social (dove inizialmente non è apparsa evidente la gravità dell'accaduto).