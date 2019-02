Taranto,Settimana santa,'Volti Passione'

(ANSA) - TARANTO, 16 FEB - Ci saranno anche due simulacri che arriveranno da Trapani nella seconda edizione di "Facies Passionis", ovvero i volti della Passione, la mostra che si terrà dal 20 al 24 febbraio prossimi nella chiesa del Carmine di Taranto, sede dell'omonima Arciconfraternita che organizza l'evento. Per l'occasione la stessa parrocchia si trasformerà eccezionalmente in un luogo espositivo per raccontare i Riti in Puglia attraverso statue portate in processione durante la Settimana santa a Taranto e altre che giungeranno dalle confraternite della regione. Saranno esposte, oltre alla Flagellazione e a Ecce Homo provenienti dal capoluogo siciliano, anche il Cristo al Santo Sepolcro di Bitonto, la Pietà di Trinitapoli nel Foggiano; dal Barese arriveranno "L'ultima Cena" di Palese, "Il trasporto" di Carbonara e La Spoliazione di Valenzano; da Gallipoli "Gesù Crocifisso" detto "Il Calvario" e poi "L'Addolorata" di Martina Franca e infine "La Caduta»" di Mottola.