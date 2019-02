Picchiò ex moglie, divieto avvicinamento

(ANSA) - BARI, 14 FEB - La misura cautelare del divieto di avvicinamento è stata disposta dalla magistratura barese nei confronti dell'ex marito della 23enne camerunense, studentessa all'Università di Bari, che il 31 gennaio aveva denunciato, pubblicando su Instagram le foto del proprio volto tumefatto, di essere stata picchiata dall'uomo. Al suo ex marito, un 24enne di Gravina in Puglia, anche lui studente universitario, la Procura di Bari contesta i reati di rapina e lesioni aggravate, per averla ferita e averle sottratto il telefono cellulare. Le indagini si sono basate sul racconto della vittima e di alcuni testimoni. Gli investigatori hanno raccolto elementi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, consentendo alla Procura di richiedere il provvedimento cautelare. Stando alla denuncia della vittima, il suo ex marito l'avrebbe picchiata dopo un litigio perché non accettava la fine della loro relazione, colpendola con pugni sul volto e sbattendole la testa contro la portiera dell'auto in cui si erano appartati per discutere.