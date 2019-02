Maltempo: vento forte, domani scuole chiuse a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 13 FEB - L'Amministrazione comunale di Taranto ha emanato un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, essendo prevista un'altra giornata caratterizzata da forti raffiche di vento.

"Alla luce dell'allerta gialla diramata dalla Protezione civile - è detto nell'ordinanza - sono pervenute in data odierna numerose segnalazioni in merito allo schianto di alberature, tali da ritenere manifesto il rischio dl analoghi accadimenti nelle scuole". Considerato che "il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse - si aggiunge - determina l'assunzione, da parte dell'Amministrazione, di misure precauzionali a garanzia della pubblica incolumità", il sindaco dispone l'ordinanza di chiusura delle scuole. Decisione dettata anche dalla necessità di "consentire, nell'immediato, la rimozione degli alberi caduti e l'abbattimento di quelli pericolanti, nonché consentire, la verifica della stabilità degli alberi delle aree interessate dal fenomeni innanzi richiamati, con meticolosa cura". (ANSA).