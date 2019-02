Magistrati arrestati, Nardi in carcere

(ANSA) - LECCE, 12 FEB - I giudici del Tribunale del Riesame di Lecce hanno rigettato la richiesta di scarcerazione per Michele Nardi, avanzata dai difensori dell'ex gip di Trani arrestato lo scorso 14 gennaio insieme al collega Antonio Savasta e al sovrintendente di polizia Vincenzo De Chiaro, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e falso. Le accuse si riferiscono a fatti commessi tra il 2014 e il 2018, nell'ambito di un sistema che per la Procura di Lecce era volto a pilotare indagini e processi nel Tribunale di Trani per favorire imprenditori dietro il pagamento di tangenti. Al momento dell'arresto i due magistrati erano in servizio al Tribunale di Roma.

La sentenza del collegio, formato dai giudici Silvio Piccinno, Pia Verderosa e Anna Paola Capano, arriva dopo l'udienza tenutasi lo scorso 8 febbraio. Nardi di recente è stato trasferito per motivi di sicurezza dal carcere di Lecce di Borgo San Nicola al penitenziario di Matera.