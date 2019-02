Ladri irrompono in asilo, una denuncia

(ANSA) - FOGGIA, 01 FEB - Un 17enne è stato denunciato dai carabinieri per aver partecipato a due delle sei irruzioni compiute dall'inizio dell'anno scolastico in una scuola dell'infanzia di Foggia creando allarme tra bambini, insegnanti e personale non docente. L'ultimo episodio risale a ieri mattina ed ha spaventato i genitori degli alunni che stamani hanno incontrato il prefetto di Foggia.

Il 17enne è accusato di due episodi di intrusione avvenuti nei mesi scorsi, compreso quello del 25 gennaio durante il quale avrebbe agito con un complice che potrebbe essere denunciato nelle prossime ore. Il minorenne - spiegano i carabinieri - ha precedenti denunce che vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti, alla rapina aggravata ai danni dei gestori di un supermercato, alla ricettazione di ciclomotori rubati, fino ad alcuni furti computi in altre scuole della città. Indagini in corso per accertare che si tratti dello stesso ragazzo che ieri mattina si è introdotto nella scuola alla ricerca, probabilmente, di qualcosa da rubare.