Emiliano, Vendola dica se è candidato

(ANSA) - BARI, 01 FEB - "Se Vendola si vuole candidare" alle primarie del centrosinistra per scegliere il prossimo governatore della Puglia "lo dica". Così il governatore Michele Emiliano parlando delle polemiche interne ad alcune forze di centrosinistra sulle primarie del 24 febbraio. "Mi ricordo - ha aggiunto - quando il Pd non voleva ricandidare Vendola e gli diceva 'tirati indietro perché tu non unisci'. La stessa cosa Vendola la sta dicendo a me". "Vendola - ha ricordato Emiliano - disse 'facciamo le primarie' e, onestamente, penso che quello che fu consentito a lui deve essere consentito anche agli altri". "Io - ha aggiunto - non ho detto devo candidarmi per forza, ho detto facciamo le primarie". Quanto alla possibilità di spostarle, Emiliano, che si è detto disponibile purché ci sia un candidato, ha precisato che "passare l'anno a tirare all'orso al Luna Park io non ci sto, perché io devo presentare i risultati dell'amministrazione, devo finire il lavoro e soprattutto devo costruire una coalizione per le prossime elezioni".