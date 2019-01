Xylella: Emiliano,governo come ballerino

(ANSA) - BRUXELLES, 29 GEN - "Questo governo se fosse un ballerino lo sarebbe di tango, perché fa continuamente avanti e indietro. Avevano detto che avrebbero bloccato per sempre le trivellazioni e invece le hanno bloccate per 3 mesi. Avevano detto che avrebbero pagato i danni agli agricoltori innocenti che hanno subito l'invasione della Xylella dal Sud America e ancora non si riesce a trovare neanche la possibilità di approvare le norme che il ministro Costa aveva deciso di varare". Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, commenta lo stralcio dal dl semplificazioni delle nuove disposizioni sulla Xylella. "Il governo non funziona nel suo complesso e sta creando un cortocircuito fra aspettative degli italiani e concreta capacità di governare - aggiunge - sia la vicenda della Xylella che quella delle gelate, a causa delle quali in Puglia abbiamo perso più del 90% della produzione, dimostrano la debolezza del compromesso chiamato programma di governo che regge questa innaturale unione tra M5S e la Lega".